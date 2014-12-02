70 % من دائني دبي العالمية وافقوا على اتفاق الديون

قالت مصادر مطلعة إن حوالي 70%، من دائني مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة وافقوا على الشروط المعدلة لإعادة هيكلة الديون التي طرحت في اجتماع في لندن الاثنين.



وتجري المجموعة محادثات مع بعض الدائنين لتمديد آجال أكبر دفعة سداد منفردة في إطار اتفاق عام 2011، لإعادة هيكلة ديون قيمتها 25 مليار دولار وذلك مقابل مجموعة من الحوافز.



وتحتاج الخطة لتصديق 67%، من الدائنين من أجل استخدام قانون محلي صدر للمساعدة في تسهيل عملية إعادة الهيكلة الأصلية.



لكن المصادر قالت إنه إذا وافق 75%، من الدائنين على الاتفاق فيمكن اللجوء إلى آلية بريطانية أسرع تجبر باقي الدائنين على قبول الشروط الجديدة.



وتشمل الديون قرضا قيمته 4.4 مليار دولار من المقرر أن يستحق السداد في مايو عام 2015، وآخر بقيمة 10.3 مليار دولار يستحق في عام 2018.



وقالت المصادر إن الخطة تقترح زيادة هامش الفائدة على القرض الأكبر إلى 425 نقطة أساس فوق السعر المتداول بين بنوك لندن من 300 نقطة مع تمديد الأجل حتى عام 2022.



وتقترح الخطة أيضا سداد القرض الذي تبلغ قيمته 4.4 مليار دولار بالكامل. وسيتم سداد جزء من القرض من خلال بيع شركة عالم المناطق الاقتصادية (إي.زد.دبليو) التابعة لدبي العالمية إلى شركة موانئ دبي العالمية في صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار اتفق عليها الشهر الماضي.



وقال أحد المصادر "الجميع يعتقدون أنه اتفاق جيد .. ردود الفعل من الصناديق والبنوك إيجابية."



وتقدم بلاكستون المشورة لدبي العالمية بشأن إعادة الهيكلة. ورفضت بلاكستون ودبي العالمية التعليق.



ومن المقرر عقد اجتماع ثان في دبي في الثامن من ديسمبر لطرح اقتراح إعادة هيكلة الديون على الدائنين.