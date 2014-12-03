ألمنيوم دبي تفوض 3 بنوك لاقتراض 1.8 مليار دولار

أبلغت ثلاثة مصادر مصرفية رويترز اليوم الأربعاء أن ألمنيوم دبي (دوبال) فوضت ثلاثة بنوك لترتيب قرض قيمته 1.8 مليار دولار، لأجل سبع سنوات للمساعدة في تمويل عملياتها العامة، وذلك في أول تسهيل من نوعه للشركة في عدة سنوات.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها - لأن الأمر لم يعلن رسمياً بعد - إن اختيار الشركة وقع على سيتي جروب وبنك الإمارات دبي الوطني وسوسيتيه جنرال لترتيب القرض.

وقال مصرفي مقيم في الخليج إن البنوك الثلاثة تعهدت بتغطية القرض بالكامل وبدأت دعوة البنوك الأخرى للمشاركة في تقديم التسهيل.

ومكتب دوبال مغلق اليوم في عطلة عامة ولم يأت رد فوري من مسؤول بالشركة الأم على استفسار بالبريد الإلكتروني.

وتطرق شركات عديدة في دبي سوق القروض في الأشهر الأخيرة للاستفادة من تدني تكاليف الاقتراض مع تجدد نمو اقتصاد الإمارة وتنافس البنوك المحلية ذات السيولة الوفيرة على الفوز بالصفقات.

وجمع بعض الشركات سيولة جديدة وقامت شركات أخرى بإعادة تمويل الديون القائمة التي حصلت عليها عندما كانت تكاليف الاقتراض مرتفعة.