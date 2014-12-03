الكهرباء السعودية: أنهينا مديونيات كبار الشخصيات

استلمت الشركة السعودية للكهرباء كامل مستحقاتها على كبار الشخصيات والبالغة 2.7 مليار ريال، وفقا لتصريح الرئيس التنفيذي المهندس زياد الشيحة.

وفيما يتعلق بالمديونيات المتبادلة بين شركتي الكهرباء وأرامكو السعودية، أكد الشيحة أن المديونيات أصبحت محسومة تقريبا بين الشركتين، مبينا أن مطالبات الوقود لشركة الكهرباء المحسوبة لصالح أرامكو المتوجبة دفعها تأتي على شكل معونة من الدولة، بحسب صحيفة "مكة".

وقال الشيحة إن المبالغ المستحقة على كبار الشخصيات تم الانتهاء منها واستلامها.

وتبلغ الديون المستحقة لشركة الكهرباء السعودية 18.1 مليار ريال العام الماضي، منها ديون على كبار الشخصيات بلغت 2.6 مليار ريال.

وأوضح الشيحة، أن فصل الشتاء خفض من الاستهلاك المحلي للكهرباء بنسبة 40% مقارنة بالاستهلاك في الصيف، حيث يستهلك حاليا خلال هذا الفصل نحو 30 ألف ميجاوات بينما في فصل الصيف نحو 56 ألف ميجاوات، معدّا في الوقت نفسه تكلفة إنتاج الطاقة عالية مقارنة ببيعها على المستهلك، إذ تقدر تكلفة إنتاج الكهرباء ما بين 13 إلى 15 ريالا، بينما تُباع للمستهلك بـ8 هللات.