"المزايا" تروج لوحدات كيو بوينت السكنية في دبي لاند

أعلنت شركة المزايا القابضة عن مشاركتها في معرض ومؤتمر "سيتي سكيب الكويت"، والذي سيقام في مركز معارض الكويت الدولي بمشرف للمرة الأولى في الفترة الممتدة من 7 وحتى 9 ديسمبر الجاري، وذلك بالتماشي مع حملتها التسويقية الجديدة التي أطلقتها مؤخراً للترويج لوحدات مشروعها السكني الرائد "كيو بوينت" في دبي لاند، والذي يتألف من 52 مبنى سكنياً لخدمة الإسكان المتوسط .

وقالت المهندسة سلوى ملحس، رئيسة قطاع تطوير الأعمال والتسويق في المزايا القابضة إن عمليات البيع والتسليم في المشروع الذي تملك فيه شركة المزايا مباشرة 26 قسيمة وتقوم بتطوير العدد الباقي من وحدات المشروع لمصلحة مستثمرين تجري على قدم وساق، حيث قامت الشركة خلال العام الجاري بتسليم عدد كبير من الشقق السكنية، بينما تقوم حالياً بتنفيذ باقي المباني بهدف تسليمها خلال العام المقبل، بحسب "الخليج" الإماراتية.

ويضم مشروع كيو بوينت الذي يقام على مساحة تصل إلى 13 مليون قدم مربعة شققاً سكنيّة مكونة من استوديو، وغرفة نوم واحدة، واثنتين، وثلاث غرف.

وتتراوح أحجام شقق المشروع بين 55 و80 متراً مربعاً للشقق غرفة نوم واحدة، و100 إلى 135 متراً مربعاً لشقق غرفتي النوم، بينما تتجاوز مساحة الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم 148 متراً مربعاً.