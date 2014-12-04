اندماج مرتقب بين عملاقي الإسمنت "لافارج" و"هولسيم"

قال مصدران مطلعان إنه من المنتظر أن تفوز لافارج وهولسيم بموافقة الاتحاد الأوروبي على صفقة الاندماج بينهما لتأسيس أكبر منتج للإسمنت في العالم بمبيعات مجمعة 32 مليار يورو.

وأضاف المصدران أن الشركتين عرضتا بالفعل بيع أنشطة بقيمة نحو 12% من إيراداتهما مجتمعة، لكن قد يتعين عليهما أيضا بيع أصل أو أصلين إضافيين لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن المنافسة.

وتتضمن الحزمة الأولية أصولا ستباع في فرنسا وألمانيا والمجر ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا والمملكة المتحدة. وهناك أيضا أصول غير أوروبية ستباع في كندا والبرازيل والفلبين وموريشيوس.

وامتنع المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ريكاردو كاردوسو ولافارج وهولسيم عن التعليق عما إذا كانت المفوضية ستوافق على الصفقة أم لا. ومن المقرر أن تتخذ مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبية، مارجريت فستاير، قرارا نهائيا في هذا الصدد في الأيام القادمة.

وحددت المفوضية موعدا نهائيا للقرار في 15 من ديسمبر.

وقالت متحدثة باسم لافارج إن ثمانية أجهزة تنظيمية، منها روسيا وتركيا وجنوب إفريقيا وافقت بالفعل على الصفقة.

وأغلق سهم لافارج مرتفعا 1.8% عند 57.93 يورو، الأربعاء، بينما صعد سهم هولسيم 1.3% إلى 73 فرنكا سويسريا.