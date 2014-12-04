ساما: مراجعة كل أسبوعين لقوائم شركات التأمين الخاسرة

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور فهد المبارك، أن المؤسسة تجري مراجعة كل أسبوعين لوضع شركات التأمين في السوق السعودية، وتعلن أولاً بأول عن كل الإجراءات المتعلقة بهذه الشركات.

يأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه عدد من شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية خسائر متراكمة قد تعوّق تقديم أنشطتها التأمينية للمستفيدين، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وهناك ست شركات تأمين في السوق السعودية تتراوح خسائرها بين 50 و75%، وهي: سلامة، وفا للتأمين، التأمين العربية، العالمية، أمانة للتأمين، والإنماء طوكيو. فيما أوقفت مؤسسة النقد عمل شركتي سند ووقاية للتأمين خلال الفترة الماضية لخسائرهما الكبيرة، ليصبح إجمالي الشركات الخاسرة في السوق ثماني شركات.

وبشأن شركات التمويل، قال المبارك إن الشركات التي لم تلتزم بأنظمة التمويل الجديدة تعمل بأسلوب غير قانوني، ويجب أن تحصل على رخصة إذا أرادت ممارسة أعمال ائتمانية في المملكة.

وكانت "ساما قد أعلنت، الشهر الماضي، بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بهدف حماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.