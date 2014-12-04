الخضري: تمويل إسكان الفرعاء بـ1.3 مليار ريال بالقروض

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري السعودية عن فوزها بترسية مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية لجامعة الملك خالد في منطقة الفرعاء بقيمة 1.35 مليار ريال.

وستقوم شركة الخضري بتنفيذ مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من جامعة الملك خالد في 3 ديسمبر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، فواز الخضري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المشروع مدته ثلاث سنوات، ولكن الأثر المالي سيكون في ميزانية العام الحالي، موضحا أن تمويل المشروع سيكون بالاقتراض من البنوك السعودية وبنوك أجنبية كأي مشروع آخر لدى المجموعة.

وأوضح أن مجلس الإدارة أوصى بالموافقة على طرح أسهم حقوق أولولية، لكنها ليست بالضرورة لتمويل هذا المشروع، وقد تكون لتمويل مشروعات أخرى، وهي مرتبطة بالمستقبل ولها ضوابط من الجهات المختصة والجمعية العمومية، وقد تخدم في مراحل مستقبلة، أما هذا المشروع بمجمله سيكون تمويله من البنوك.

وامتنع الخضري عن الخوض بنسبة الأرباح المتوقعة من المشروع.

وكان مجلس إدارة "الخضري" أوصى بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة خمسمئة مليون ريال بهدف التوسع في أعمالها وتمويل مشاريعها المحتملة.