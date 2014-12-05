إيقاف 121 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية بالسعودية

نقل عن مصادر بوزارة العمل السعودية، أنها أوقفت خدمات 121 مكتباً وشركة لاستقدام العمالة المنزلية، تخلفت عن التسجيل في موقع "مساند" بعد انتهاء المهلة الاثنين الماضي، حيث تهدف الوزارة إلى التيسير على المواطنين وخفض كلف الاستقدام وعدم السماح بالاستغلال المادي في هذا الجانب.

وقام بالتسجيل 236 مكتباً وشركة في مناطق المملكة المختلفة من أصل 357 مكتبا وشركة، مع بدء تطبيق العقوبات اتجاه الشركات والمكاتب المتخلفة، حيث تم إيقاف خدمة "التفاويض الإلكترونية"، لتوضح المصادر أن عقوبة إيقاف التفاويض تعني إيقاف خدمات الحاسب الآلي بكامله، حيث لا تتمكن المنشأة من إصدار تفاويض لها عن طريق وزارة الخارجية والمكاتب الموجودة خارج السعودية، بحسب الاقتصادية.

وبلغ عدد منشآت الاستقدام المعلنة لأسعارها في منطقة الرياض 102 منشأة، أما في منطقة مكة المكرمة فقد بلغت 35 منشأة، في حين وصلت في منطقة المدينة المنورة إلى 13 منشأة.

كما بلغ عدد المنشآت المستجيبة في منطقة القصيم 12 منشأة و45 منشأة في المنطقة الشرقية، و8 منشآت في منطقة عسير، في حين التزمت 3 منشآت في منطقة حائل، ومثلها في منطقة تبوك، ومنشأة واحدة في منطقة الباحة، ومنشأتان في منطقة الجوف، ومثلهما في منطقة الحدود الشمالية، و5 منشآت في منطقة جازان، فيما التزمت 5 منشآت استقدام في منطقة نجران.

وتهدف وزارة العمل من إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام، إلى التيسير على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام.