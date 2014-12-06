السعودية للكهرباء: 10 مليارات ريال مشاريع الشمال

أكد المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة تنفذ مشاريع بمناطق الشمال بقيمة 10 مليارات ريال ما بين توليد ونقل وتوزيع، وجميعها مترابطة.

وأضاف أن الشركة اعتمدت إنشاء محطة توليد للطاقة 1000 ميغاوات بمدينة وعد الشمال من ضمن مشاريع الشركة بالمنطقة، بحسب الرياض، موضحا أن الشركة تعمل على زيادة الطاقة والدعم وتقوية القطاعات كافة لمواصلة تحسين خدمات المشتركين.

وعقد الشيحة اجتماعاً موسعاً مع مدير إدارة شركة كهرباء الحدود الشمالية ومديري الأقسام، وذلك بمقر الشركة بعرعر، وناقش أداء وعمل الشركة بالمنطقة.

واطلع على خمس محطات سيتم تشغيلها في عرعر خلال أشهر قليلة قادمة، وهي محطة تحويل المباركية، وضاحية الملك فهد، ومحطة تغطية ربط، ومحطة توليد وتحويل، وتتجاوز قيمة المشاريع 1.6 مليار ريال.