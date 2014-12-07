بتروجت تفوز بمشروعين في العراق بـ142.5 مليون دولار

نجحت شركة بتروجت في الفوز بمشروعين جديدين في العراق بقيمة142.5 مليون دولار، جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس محمد شيمي رئيس شركة بتروجت.

وأشار التقرير إلى أن شركة بتروجت قد نجحت في الفوز بمشروع تنفيذ أعمال إنشاء وإعادة تأهيل خطوط شركة غاز البصرة (المرحلة الأولى) لحساب شركة شل وشركة غاز الجنوب وشركة ميتسوبيشي بقيمة 75 مليون دولار، ويمثل المشروع المرحلة الأولى من خطة شركة غاز البصرة لإعادة تأهيل كامل شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها، والتي يبلغ إجماليها 800 كم بأقطار مختلفة والتي تصل تسهيلاتها المختلفة بمناطق شمال وجنوب الرميلة والزبير وغرب القرنة وخور الزبير وأم القصر وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً.

كما نجحت الشركة في الفوز بمشروع تنفيذ أعمال محطة فصل الغازات بالزبير لحساب شركة إيني بالتعاون مع شركة سامسونغ للهندسة بقيمة 67.5 مليون دولار ويتضمن المشروع تنفيذ كافة أعمال تجهيز الموقع وكافة الأعمال المدنية والميكانيكية وأعمال تصنيع وتركيب المواسير وأعمال الدهانات وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 16 شهراً.

وتقوم بتروجت خلال تنفيذ هذا المشروع لأول مرة بالعراق بتصنيع أعمال المواسير ASME بحجم 400 ألف بوصة قطرية وذلك بورش التصنيع الخاصة ببتروجت بمنطقة الرميلة بالبصرة والتي حصلت على اعتماد شهادات ASME مسبقاً كأول ورش تصنيع متخصصة بالعراق.