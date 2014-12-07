شركتا إسمنت في عمان: الحكومة ستضاعف أسعار الغاز

قالت شركتا اسمنت بسلطنة عمان في بيانين منفصلين اليوم الأحد إن وزارة النفط والغاز ستضاعف أسعار الغاز الذي تستخدمه الشركتان إلى مثليها وذلك اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني سعيا لتخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة.

والبحرين وعمان من أكثر دول الخليج المصدرة للطاقة تضررا من هبوط النفط. وبالمقارنة يتمتع كبار المصدرين باحتياطيات مالية ضخمة من المتوقع أن تسهم في مواصلة الإنفاق بمستويات مرتفعة.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قالت الشهر الماضي إن ميزانية الدولة سجلت فائضا محدودا حتى نهاية سبتمبر لكن يتوقع أن تمنى بعجز 3.05 مليار ريـال (7.9 مليار دولار) بافتراض أن سعر النفط 80 دولارا للبرميل وعدم تبني خطوات إضافية لتعزيز الإيرادات.

ومن ثم اقترح مجلس الشورى إصلاحات لزيادة حصيلة الضرائب ومن المتوقع خفض جزء من الدعم الذي تتحمله الدولة مما سيؤثر على القطاع الصناعي والمستهلكين الأفراد.

ويشير البيانان إلى أن القرار الخاص بخفض دعم الغاز قد أخذ بالفعل. وقالت اسمنت عمان وريسوت للإسمنت في بيانهما إن أسعار الغاز الذي تستخدمه الشركتان سيرتفع لمثليه من أول يناير.

وقالت اسمنت عمان في إشعار للبورصة إن السعر سيرتفع إلى ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وإن مصروفاتها سترتفع العام المقبل بواقع 6.63 مليون ريـال (17.22 مليون دولار) جراء ذلك. وحققت الشركة أرباحا صافية 11.4 مليون ريـال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتوقعت شركة ريسوت للإسمنت في إشعار للبورصة أن ترتفع تكلفة الغاز الذي تستهلكه بواقع 4.5 مليون ريـال دون تحديد للفترة لكن من المرجح أن يكون المقصود عام 2015. وهوت أسهم الشركة بالحد الاقصى المسموح به يوميا البالغ عشرة بالمئة.

وقالت اسمنت عمان إن الوزارة سترفع الأسعار سنويا وإنها ستحدد معدل الزيادة. وقالت ريسوت إن أسعار الغاز سترتفع "سنويا بمعدل 3%، أو حسب النسبة التي تحددها الوزارة".

وبعثت شركات صناعية أخرى من بينها مطاحن صلالة والوطنية للمنظفات الصناعية بإشعارات للبورصة تتضمن تقديرات لزيادة التكلفة جراء رفع أسعار الغاز العام المقبل.

ويوم الجمعة خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لسلطنة عمان إلى سلبية من مستقرة متعللة بمخاطر تدهور الأوضاع المالية أو اختلال ميزان التجارة الخارجية أسرع من التوقعات.