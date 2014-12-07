"التصنيع" تشتري 13% من أسهم كريستل بـ1.8 مليار ريال

قالت شركة التصنيع الوطنية السعودية اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاقية اشترت بموجبها 13%، من أسهم شركة كريستل بمبلغ 1.8 مليار ريال أو ما يعادل 480 مليون دولار، من مؤسسة الخليج للاستثمار.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع صالح النزهة, في حديث مع "العربية"، عبر الهاتف أهمية التحوط للمتغيرات بما فيها تراجع أسعار النفط, التي قد تؤثر على هوامش الربحية إذ انه رغم تراجع أسعار اللقيم, إلا ان أسعار البيع تنخفض أيضا.

وقال النزهة إن "التصنيع" تقوم منذ عامين بإجراءات لتحسين القدرة التصنيعية لشركاتها التابعة.

وأشار النزهة إلى أهمية تخفيض تكلفة الإنتاج خاصة في ظل تراجع أسعار النفط.

وقالت شركة التصنيع في بيان على موقع البورصة السعودية إن هذه الصفقة ترفع حصتها في شركة كريستل وهي ثاني أكبر منتج لثاني أكسيد التيتانيوم في العالم إلى 79%، من 66%، حاليا.

وأضاف البيان أن شركة التصنيع سوف تسدد مبلغ الصفقة على دفعات خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقيع الذي تم الخميس الماضي.

وقال "تنوي التصنيع تمويل الصفقة من السيولة النقدية لديها بالإضافة إلى التسهيلات البنكية الإسلامية (مرابحة)".

ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل حول الجهات التي تنوي الاعتماد عليها في ترتيب المرابحة.

وأوضح البيان أن الأثر المالي للصفقة سيظهر خلال الربع الأول من العام 2015 "ويصعب تحديده لاعتماده على نتائج الشركة في الفترة المستقبلية".