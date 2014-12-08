اتصالات: لن نبرئ ذمة إدارة موبايلي قبل نهاية التحقيق

أكدت شركة اتصالات الإماراتية ضرورة القيام بتحقيق من قبل جهات مستقلة لتحديد الأسباب والمسؤوليات في العوامل التي أدت إلى إعادة صياغة قوائم موبايلي المالية.

وقالت اتصالات إنها ستؤمن دعمها التام لمجلس إدارة موبايلي، في تكليف التحقيق الذي يلبي هذه المعايير، مشيرة إلى أنها لن تقوم بإبراء ذمة أي من أعضاء مجلس إدارة موبايلي، أو أي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين المعنيين في الوقت الراهن.

يأتي ذلك بعد تعديلات محاسبية في القوائم المالية لشركة موبايلي، والتي أدت إلى خفض أرباح الشركة بمليار وأربعمئة مليون ريال خلال الفترة الممتدة بين مطلع 2013 ويونيو من العام الجاري، وأدت أيضا إلى قرار مجلس الإدارة وقف خالد الكاف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.