الموافقة على رفع رأسمال "المتطورة" لـ500 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة" زيادة رأسمالها من 432 مليون ريال إلى 500 مليون ريال، عبر منح سهم مجاني مقابل كل 6.35 أسهم.

وسيتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 68 مليون ريال من بند "علاوة الإصدار"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 43 مليون سهم إلى 50 مليون سهم، بزيادة قدرها 6.8 مليون سهم.

وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة.