انشطار غلاية يوقف إنتاج مصانع "حلواني إخوان" القديمة

أعلنت شركة حلواني إخوان السعودية حدوث انشطار، مساء أمس الأحد، في إحدى غلايات البخار، وهي واحدة من أصل أربع غلايات تقع في مقر الشركة الرئيسي للمصانع القديمة بشارع الميناء بمدينة جدة.

وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول"، فإن الانشطار يعود إلى وجود خلل في صمام الأمان الخاص بالغلاية، مما أدى إلى تسرب البخار وانشطار الجزء الأمامي منها، حيث باشرت فرق الدفاع المدني مقر الحادث، وقد أسفر عنه إصابة طفيفة لمشغل الغلايات.

وقامت فرقة الدفاع المدني بفصل التيار الكهربائي كإجراء احترازي عن كامل مصانع الشركة القديمة والمكاتب الإدارية إلى حين الانتهاء من التحقيقات وأعمال الصيانة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف خطوط الإنتاج لمصانع الشركة القديمة الواقعة بجوار المنطقة المتضررة، ولن يظهر أي أثر مالي سلبي لنتائج الربع الرابع من العام الجاري، حيث إن الموقع مؤمن عليه، وسوف يتم التنسيق مع شركة التأمين بهذا الخصوص، وسوف تستمر الشركة ببيع منتجاتها من خلال المخزون المتوفر.

يذكر أن مصنعي المعمول والتعبئة الواقعين في المدينة الصناعية بالمرحلة الرابعة بمدينة جدة يعملان بكامل الطاقة الإنتاجية.