سوناطراك: 80 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط بالجزائر

قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك إنها ستكثف جهود التنقيب عن طريق حفر 125 بئرا سنويا لتعزيز الإنتاج على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال مدير سوناطراك، سعيد سحنون، خلال مؤتمر لصناعة النفط والغاز في شمال إفريقيا بالعاصمة الجزائر، إن الشركة ستستثمر حوالي 80 مليار دولار بحلول 2019 لزيادة الإنتاج إلى 225 مليون طن من المكافئ النفطي، مضيفا أنه لا يتوقع أن تتأثر خطط الإنفاق بهبوط أسعار النفط.

وتزود الجزائر أوروبا بنحو خمس احتياجاتها من الغاز، لكن إنتاجها من الطاقة يعتمد على حقول متقادمة ويتطلع البلد إلى شركات التنقيب الأجنبية لتطوير مكامن جديدة وزيادة الإنتاج.

وفي العام الماضي، بلغ الإنتاج 192 مليون طن من المكافئ النفطي، منها 121 مليون طن من الغاز الطبيعي، و54.5 مليون طن من النفط الخام، و9.5 مليون طن من المكثفات.