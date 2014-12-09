"بي جي" و"أديسون" تؤكدان ضخ استثمارات جديدة بمصر

أوضح الدكتور أرشد صوفي رئيس شركة "بي جي مصر" أن الشركة تعمل في مصر منذ 25 عاماً وتعد شريكا حقيقيا وملتزمة للحكومة المصرية وأن استثماراتها في مصر بلغت حتى الآن 14 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار منذ عام 2011 تتضمن 1.5 مليار دولار في تنمية حقول الغاز في منطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة (المرحلة 9 أ ) وتم البدء في إنتاج الغاز من هذه المنطقة في يوليو الماضي قبل الموعد المخطط وذلك نتيجة لخبرتها المتميزة فى مجال تكنولوجيا المياه العميقة مشيراً إلى أن الشركة تسهم بقوة في تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي والتي لها دور رئيسي في تأمين مستقبل الطاقة في مصر.

واستعرض نيقولا مونتي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أديسون الإيطالية للاستكشاف والإنتاج وضع مصر على الخريطة البترولية في إفريقيا حيث أشار الى أن مصر تمثل طريق عبور رئيسي للبترول والغاز المسال من منطقة الخليج العربي الى أوروبا وأميركا وأوضح أن مصر تحتاج إلى استثمارات كثيرة لتنمية احتياطياتها من البترول والغاز لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك.

وأكد أن مصر لديها فرصة كبيرة لكي تصبح مركزاً إقليمياً متميزاً للغاز في منطقة الشرق الأوسط بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في دول شرق المتوسط وأن امتداد هذه الأحواض الغنية بالغاز في المياه المصرية ستعمل على تشجيع شركات البترول العالمية على اكتشاف آفاق جديدة ستساهم على المديين المتوسط والبعيد في زيادة الإمدادات للسوق المحلي.

