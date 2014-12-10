قرض لـ"فواز الحكير" السعودية بـ350 مليون ريال

قالت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه في السعودية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك السعودي البريطاني بقيمة 350 مليون ريـال (93.3 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن مدة هذه التسهيلات البنكية التي تم التوقيع عليها اليوم تمتد حتى 30 أبريل 2015، وهي "قابله للتجديد لمدة عام".

وأضافت الشركة "تهدف الشركة من التمويل إلى تمويل متطلبات رأس المال العامل للمحلات الجديدة ضمن خطة التوسعات للشركة"، بحسب رويترز.

وذكر البيان أنه تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر موقع من الشركة‭‭.‬‬