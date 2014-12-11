"نخيل" تسدد ‬220 مليون درهم لحَمَلة صكوك الدائنين

أعلنت شركة "نخيل" اليوم الخميس، أنها سددت ‬220 مليون درهم أرباحاً لحَمَلة صكوك الدائنين التجاريين.

وأشارت الشركة إلى أنها خولت وكيل حَمَلة الصكوك "دويتشه بنك"، لصرف الأرباح لجميع حَمَلة الصكوك بتاريخ الاستحقاق ‬الموافق ‬15 ديسمبر 2014 مقابل الصكوك الصادرة والتي بلغت قيمتها لتاريخيه 4.4 مليار درهم.

وتعد "نخيل" من أبرز شركات التطوير العقاري في العالم، ولاعباً أساسياً في تحقيق رؤية دبي للقرن الحادي والعشرين، والتي تهدف إلى جعلها الوجهة العالمية للعيش والتجارة والسياحة. شيدت شركة "نخيل" محفظتها المتنوعة من المشاريع بما في ذلك معالم أيقونية والتي أُخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة وذلك في شتى أنحاء دبي، كما طورت مناطق رئيسية ومجتمعات سكنية – والتي مازالت مستمرة في تعزيزها - بالإضافة إلى مشاريعها في قطاعي التجزئة والترفيه. تضمّ حقيبة مشاريع شركة "نخيل" الحالية في دبي: نخلة جميرا، جزر العالم، جزر ديرة، جزر جميرا، قرية جميرا، جميرا بارك، مرتفعات جميرا (جميرا هايتس)، الحدائق (ذا جاردنز)، ديسكفري جاردنز، الفرجان، قرية ورسان، والمدينة العالمية.

وتحتل مساحة كافة مشاريعها أكثر من 14 ألف هكتار وتقطنها أكثر من 200 ألف نسمة. تشمل مشاريع الشركة في قطاع التجزئة: دراغون مارت (سوق التنين)، ابن بطوطة مول، نخيل مول، قرية جميرا مول، جزر ديرة مول والسوق الليلي، ذا بوينت نخلة جميرا وسلسلة متنامية من مراكز التجزئة المجتمعية.