سونجبيرد: لم نصدر موافقة رسمية على بيع "كناري وارف"

قالت شركة سونجبيرد العقارية، مالكة حي كناري وارف للأعمال في لندن، إنه من السابق لأوانه التكهن بنوايا أغلب المساهمين في الشركة التي تسعى مجموعة بقيادة قطر للاستحواذ عليها مقابل 2.6 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار).

وقالت الشركة إنها تصدر بيانها للرد على تعليق صحافي بعدما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مسؤول في سونجبيرد لم تكشف عن اسمه قوله، إن المساهمين سيرفضون العرض القطري.

وجاء في بيان سونجبيرد "لم يطلب أو يتلق مجلس إدارة سونجبيرد حتى الآن ضمانات بشأن نوايا أحد من المساهمين أو أي بيانات تأييد تتعلق بالعرض".

وقالت سونجبيرد إنها ستعلن عن رأيها في العرض المقدم من جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بروبرتي بارتنرز الأميركية بعد أن ينشر مقدمو العرض تفاصيله.

وكانت الشركة قالت يوم الجمعة الماضي إن السعر المعروض 350 بنسا للسهم منخفض للغاية، لكنها لم ترفض بعد العرض بشكل رسمي.