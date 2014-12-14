أرامكس الإماراتية تستحوذ على شركة في جنوب إفريقيا

قالت شركة أرامكس التي تتخذ من دبي مقراً إنها استحوذت على حق الامتياز الرئيسي لشركة "بوست نت" التجارية في جنوب إفريقيا مقابل 16.5 مليون دولار من مالكها الحالي "وان لوجيكس جروب".

وبحسب بيان لأرامكس على موقع سوق دبي المالي توفر بوست نت خدمات متعددة للأفراد ورجال الأعمال من بينها التوصيل والنسخ والطباعة الرقمية واللوازم المكتبية وصناديق البريد ولديها 287 فرعا في جنوب إفريقيا.

وقال البيان إن جميع متاجر بوست نت في الدولة ستظل مملوكة وسيجري تشغيلها من قبل الجهات المستفيدة من حقوق الامتياز فيما ستصبح أرامكس المالك الرئيسي لحق الامتياز.

وركزت أرامكس التي تتنافس مع شركات عالمية كبرى مثل دي.اتش.إل وفيدكس على التوسع في إفريقيا واستحوذت في 2011، على شركة بيركو اكسبرس التي تقدم الخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل في جنوب إفريقيا.