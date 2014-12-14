استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "التصنيع" السعودية

وافق مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية السعودية على طلب الاستقالة المقدم من الرئيس التنفيذي المهندس صالح بن فهد النزهة مطلع ديسمبر، نظراً لظروفه الشخصية، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر الجاري.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين مطلق بن حمد المريشد رئيساً تنفيذياً لشركة التصنيع الوطنية على أن يبدأ عمله في الشركة اعتباراً من 12 يناير المقبل.

والمريشد حاصل على درجة الماجستير من جامعة ستانفورد وماجستير العلوم في الهندسة النووية من جامعة برنستون وبكالوريوس العلوم في الفيزياء والرياضيات النووية من جامعة دينفر، كما تولى عدة مناصب قيادية كبرى في عدد من الشركات الصناعية المعروفة كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة سابك ورئيساً وعضواً في مجلس الإدارة في عدد من الشركات الأخرى.