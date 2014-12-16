"ريبسول الإسبانية" تشتري "تاليسمان" بـ13 مليار دولار

قالت شركة النفط الإسبانية ريبسول اليوم الثلاثاء إنها توصلت لاتفاق لشراء تاليسمان إنرجي خامس أكبر شركة كندية منتجة للنفط مقابل 13 مليار دولار.

وتعزز الصفقة المقترحة أنشطة التنقيب والإنتاج في ريبسول لتعويض مصادرة أنشطتها في الأرجنتين عام 2012. ويسهم ذلك في خفض اعتماد الشركة على الإنتاج من مناطق عالية المخاطر مثل ليبيا.

وستدفع ريبسول 8.3 مليار دولار مقابل شراء تاليسمان بالكامل وبعلاوة 56 بالمئة عن القيمة السوقية للشركة التي مقرها كاليجاري، وستتحمل ديونا قدرها 4.7 مليار دولار.

وقالت الشركة الإسبانية إن الصفقة سترفع إنتاجها 76 بالمئة إلى 680 ألف برميل يوميا وسينمو الاحتياطي 55 بالمئة. وتابعت أن الصفقة ستحقق مزايا سنوية قدرها 220 مليون دولار.