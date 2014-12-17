مصر للطيران تستعين بشركة استشارات لإعادة الهيكلة

قالت شركة مصر للطيران، إنها تعاقدت مع سيبر العالمية للحلول التقنية لشركات الطيران، وهي مؤسسة استشارية في مجال الطيران مقرها تكساس من أجل إعداد خطة لإعادة هيكلة الشركة المملوكة للدولة التي تكبدت خسائر بمليار دولار منذ عام 2010.

ولم تذكر الناقلة الوطنية في بيان قيمة العقد لكنها قالت إن إعادة الهيكلة سوف تتركز على شركتي مصر للطيران للخطوط الجوية وإكسبريس التابعتين للشركة القابضة لمصر الطيران، التي تسير رحلات إلى وجهات معظمها في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

وقال سامح الحفني، رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، إن "توقيع هذا العقد يأتي في إطار سعي مصر للطيران لإحداث تغيير جذري في هيكل أعمال الشركتين وهياكلهما المالية والإدارية والتشغيلية بهدف تنفيذ خطة تعافٍ تقوم علي تجاوز الخسائر والعودة إلى الربحية بحلول نهاية العام المالي 2016/2015".

وكانت مصر للطيران تكبدت خسارة قدرها 6.9 مليار جنيه، ما يعادل 966.9 مليون دولار في السنوات المالية الثلاث التي تنتهي في يونيو 2013 وقد تضررت من الاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد وأدى إلى تنفير السائحين الأجانب والمستثمرين.