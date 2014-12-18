"أبراج" ترفع عرض شراء بسكو مصر لـ84.66 جنيه للسهم

احتدمت المنافسة على الفوز بشركة بسكو مصر بعد أن طلبت شركة أبراج الإماراتية رفع سعر عرضها للاستحواذ على الشركة المتخصصة في إنتاج البسكويت والكعك إلى 84.66 جنيه للسهم (12 دولارا) متجاوزة السعر الذي تعرضه كيلوج الأميركية.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن شركتين تابعتين لأبراج كابيتال الإماراتية تقدمتا بطلب لتعديل سعر عرض شراء شركة بسكو مصر وإنها تدرس الطلب.

وتخوض أبراج الإماراتية وكيلوج الأميركية حرب أسعار للاستحواذ على الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر) التي تنتج أكثر من 90 صنفا من البسكويت والكعك ولديها ثلاثة مصانع بالقاهرة والإسكندرية.

وقالت هيئة الرقابة في بيان للبورصة المصرية إن شركتي سفنكس اوبيليسك بي.في وبيسكو انفست للتجارة والاستثمار وهما شركتان تابعتان لأبراج الإماراتية تقدمتا بطلب تعديل عرض شراء بسكو مصر "ليصبح السعر 84.66 جنيه للسهم الواحد، بزيادة 2.99%، تقريبا عن السعر المنافس البالغ 82.2 جنيه للسهم الواحد".

وكان سعر العرض الأول من أبراج لشراء بسكو مصر يبلغ 73.91 جنيه للسهم بينما بلغ سعر العرض الأول للشركة الأميركية 79 جنيها قبل أن ترفعه مرتين ليصل إلى 82.2 جنيه للسهم.

وجرت اخر تداولات على سهم بسكو مصر بسعر 78.11 جنيه.

ومددت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الأسبوع الماضي فترة سريان عرض أبراج إلى 24 من ديسمبر ليتفق مع فترة سريان العرض المنافس المقدم من الشركة الأميركية.

وتمثل المنافسة المحتدمة بين أبراج وكيلوج للفوز ببسكو مصر أحدث مؤشر على عوة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية.

وبينما وافق مساهمون يملكون 56%، من بسكو مصر على البيع لأبراج بسعر 73.91 جنيه للسهم فقد أرغمت عروض كيلوج أبراج على العودة بعروض أسعار أعلى.

وتدير شركة أبراج المتخصصة في الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة أصولا بقيمة 7.5 مليار دولار.

