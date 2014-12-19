أمازون: تسليم البضائع خلال ساعة للشراء عبر الإنترنت

أطلق عملاق التوزيع الأميركي "أمازون" خدمة تسلم فيها السلع المطلوبة خلال ساعة في نيويورك، على أمل توسيع نطاقها لتشمل مدنا أميركية أخرى خلال العام 2015.

وتكلف خدمة التسليم السريع المعروفة بـ"برايم ناوو" 7.99 دولار، ويكون التسليم مجانا للزبائن الذين يقبلون تسلم بضائعهم خلال ساعتين.

وتقدم هذه الخدمة في مانهاتن (نيويورك) للمشتركين في خدمة "برايم" من "أمازون"، وهي تتوفر من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل، وتسلم في سياقها آلاف المنتجات، من قبيل ورق الحمام ووسوائل الاستحمام والكتب والألعاب.

وتسعى مجموعة "أمازون" من خلال هذه الخدمة إلى منافسة مجموعات كبيرة أخرى، مثل "غوغل" و"مايسيز" و"غاب"، التي توفر خدمة تسليم في اليوم عينه للسلع المطلوبة على الإنترنت. وتختلف الأسعار باختلاف المجموعات، وهي تبدأ بـ4.99 دولار عند "غوغل"، و5 دولارات عند "مايسيز".

وكانت "أمازون" بداية مجرد مكتبة إلكترونية، وهي نوعت خدماتها على مر السنوات مع مبادرات بعيدة في بعض الأحيان عن نشاطاتها الرئيسية، فهي باتت تصنع مثلا أجهزة إلكترونية (أجهزة القراءة اللوحية "كيندل" وهواتف "فاير فون" الذكية)، وخاضت مجال إنتاج الأفلام مع سلسلة "ترانسبارنت" مثلا التي رشحت بفضلها لجائزتي "غرامي".