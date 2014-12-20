إيرادات "بلاك بيري" تهوي 33% إلى 793 مليون دولار

أعلنت شركة بلاكبيري لصناعة الهاتف المحمول هبوطا أكبر من المتوقع في إيراداتها في الربع الثالث من سنتها المالية وهو ما دفع سهما للتراجع بأكثر من 5 بالمئة.

وانخفضت الإيرادات إلى 793 مليون دولار من 1.19 مليار دولار قبل عام، بتراجع نسبته 33% في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى إيرادات قدرها 931.5 مليون دولار.

وقال جون تشن الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر بالهاتف "بالطبع هذا رقم غير مرض لنا" مشيرا إلى أن التركيز كان على هوامش الربح والتدفقات النقدية. وأضاف قائلا "حققنا ذلك لكننا الآن سنحول اهتمامنا إلى الإيرادات."

وهبط سهم الشركة التي يوجد مقرها في مدينة تورونتو الكندية 5.4 بالمئة إلى 9.52 دولار أثناء التعاملات الصباحية لكنه قلص خسائره في وقت لاحق إلى أقل من 1 بالمئة.

وأعلنت بلاكبيري عن ربح قدره سنت واحد للسهم. وكان محللون شملهم استطلاع لتومسون رويترز آي بي إي إس قد توقعوا خسارة قدرها 5 سنتات.

وقلصت الشركة خسائرها الصافية إلى 148 مليون دولار أو 28 سنتا للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 29 نوفمبر من 4.4 مليار دولار او 8.37 دولار للسهم قبل عام.

وأطلقت بلاكبيري يوم الأربعاء هاتفها الذكي (كلاسيك) الذي طال انتظاره على أمل أن يساعدها في استعادة حصتها في السوق واجتذاب الزبائن الذين مازلوا يستخدمون أجهزة أقدم مزودة بلوحة مفاتيح.