3 تراخيص جديدة لـ"عبداللطيف جميل" بالتمويل والتأمين

أعلنت مجموعة عبداللطيف جميل حصولها على 3 تراخيص من مؤسسة النقد السعودي، لمزاولة نشاط التمويل ونشاط وكالة التأمين.

وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن شركاتها الثلاث الحاصلة على هذه التراخيص، هي كل من شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، وشركة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار، وشركة عبداللطيف جميل لوكالة التأمين.

وأكدت الشركة أن هذه التراخيص تأتي وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة، إضافة إلى مراعاتها للجوانب الشرعية والتي تشرف عليها في الشركة هيئة شرعية تعرض عليها أعمالها وعقودها لمراجعتها والتأكد من موافقتها للشرع قبل إصدارها.

وشركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل؛ مساهمة مقفلة ويبلغ رأس مالها 1000 مليون ريال مدفوع بالكامل، وتزيد شبكة فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة عن 270 فرعاً، ويعمل بها أكثر من 3000 موظف وتتجاوز نسبة السعوديين منهم 55%.

ويبلغ رأس مال شركة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار 200 مليون ريال مدفوع بالكامل، وهي شركة مساهمة مقفلة أيضاً، ولها ثلاثة فروع رئيسية بالإضافة إلى ست نقاط بيع، ويعمل بها نحو 30 موظفاً نسبة السعوديين بينهم تزيد عن 70%.

أما شركة عبداللطيف جميل لوكالة التأمين؛ فذات مسؤولية محدودة، رأس مالها10 ملايين ريال مدفوع بالكامل، ويعمل بها أكثر من 40 موظفاً وتبلغ نسبة السعوديين بينهم 95%.