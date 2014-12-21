أديداس تبيع أكثر من 3 ملايين قميص لمنتخب ألمانيا

قال هربرت هاينر الرئيس التنفيذي لشركة أديداس للملابس الرياضية الألمانية في مقابلة صحافية نشرت اليوم الأحد إن شركته باعت أكثر من 3 ملايين قميص خاص بمنتخب ألمانيا لكرة القدم في العام الماضي، مضيفاً أن فوز الفريق الألماني بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في يوليو عزز الطلب.

ونقل مجلس فوكاس عن هاينر قوله إن هذا الرقم مثلي العدد الذي جرى بيعه حين أقيمت نهائيات كأس العالم في ألمانيا في عام 2006 وأكثر من عشرة أمثال المبيعات بعد بطولة عام 2010 وذلك بفضل الطلب من الخارج.

وأضاف "أكثر من ثلث مبيعات قمصان الفريق الألماني كانت خارج حدودنا."

وفي يونيو توقعت أديداس بيع أكثر من مليوني قميص، ما يسهم في الوصول للمستوى المستهدف وهو بيع قمصان وأحذية رياضية وكرات بملياري يورو، ما يعادل 2.5 مليار دولار.