"صافولا" تحصل على جائرة التميز في حوكمة الشركات

حصلت شركة صافولا السعودية على الجائزة الذهبية العالمية للتميز في مجال حوكمة الشركات (Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance) والمقدمة من إدارة الجوائز العالمية في مجال الحوكمة في حفل أقيم ضمن فعاليات مؤتمر لندن الدولي الرابع عشر حول الحوكمة والاستدامة بلندن، حيث قامت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، بتتويج الفائزين ضمن فعاليات هذا المؤتمر.

الجدير بالذكر أن صافولا كانت الشركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي تم اختيارها لجائزة التميز في مجال الحوكمة والشفافية، حيث تقدمت 283 شركة حول العالم للحصول على هذه الجائزة والتي تضمنت شركات مدرجة في الأسواق المالية ومؤسسات خاصة وعامة حول العالم، وذلك للحصول على جائزة الحوكمة والاستدامة للعام 2014.

وقال سليمان عبدالقادر المهيدب، رئيس مجلس مساهمي صافولا، إن حصول شركتهم على هذه الجائزة والتقدير يعد محل فخر واعتزاز للجميع من خلال تطبيق أفضل المعايير في مجال الحوكمة والمؤسسية.

وكانت الشركة قد حصلت خلال العام 2014 على عدد من الجوائز الأخرى من بينها جائزة "القيادة الإدارية والمعرفية"، والمقدمة من مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ لإدارة الموارد البشرية نظير ما تتمتع به صافولا من أعلى درجات الالتزام والتقدم نحو تحقيق الأهداف المؤسسية واستدامة الأداء من خلال الاستخدام الأمثل للمعرفة، وكذلك جائزة أفضل موظف “Best Employer Brand” المقدمة من "The Employer Branding Institute" وذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.