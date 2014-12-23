37 مليار دولار حجم الإنفاق على الاتصالات بالسعودية

توقع خبير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن يصل الإنفاق على القطاع إلى 36.95 مليار دولار العام المقبل بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بالعام السابق. ورأى المدير الإقليمي لشركة IDC المهندس عبدالعزيز الهليل في محاضرة نظمتها لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الرياض حول توقعات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العام 2015 أن تلجأ شركات الاتصالات إلى خفض أسعار المكالمات، وذلك استناداً إلى دراسة سابقة أظهرت أن أسعار مكالمات الجوال بالمملكة تبلغ 25 هللة، بينما متوسط الأسعار عالميا 8 هللات وبالنسبة للهواتف الثابتة 10 هللات للمكالمة في المملكة بينما المتوسط العالمي 3 هللات.

وأضاف أن خدمات تقنية المعلومات بالمملكة ستشهد نموا سريعا نظرا للاهتمام بحلول الحوسبة السحابية الهجين التي توفر مرونة للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات الذين يتطلعون للحصول على حل فعال وسيط بين التقنيات العاملة داخل شركاتهم والخدمات التي تقدم عن بعد، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل قيام المنشآت في المملكة بزيادة استثماراتها في تقنيات المنصة الثالثة التي تشمل الحوسبة السحابية وتقنيات الاتصالات المتنقلة والتحليلات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبين الهليل أن الخدمات المقدمة للمواطنين ستساعد على تعزيز تبني أنظمة تخطيط موارد المشاريع (ERP) المدمجة، مما سيدفع منشآت القطاع العام للحصول على هذه الأنظمة، متوقعا أن يصل حجم الإنفاق عليها 194 مليون دولار، وأنه بنهاية 2015 سيكون هناك أكثر من 16 مليون هاتف ذكي مستخدم بالمملكة بارتفاع 28% في شحنات أجهزة الجيل الرابع مما يؤدي إلى ارتفاع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركات المشغلة.