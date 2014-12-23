60 مليار دولار قيمة ضرائب لم يتم تحصيلها في الجزائر

صرح وزير جزائري يوم أمس الاثنين أن الضرائب التي لم يتم تحصيلها من الشركات والإدارات لخزينة الدولة تبلغ 60 مليار دولار، أي ما يعادل سنة كاملة من العائدات النفطية التي تشكل المورد الرئيسي للبلاد.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي للصحافيين إن الضرائب "مصدر يمكن أن يغني خزينة الدولة". وأضاف "يجب أن يتم التحصيل بطريقة أكثر فاعلية للسنوات الأربع الأخيرة وهذا سيسمح بالتعويض قليلا عن انخفاض أسعار النفط".

وتساهم عائدات النفط في الجزائر بستين بالمئة من ميزانية الدولة.

وتشكل عائدات المحروقات 96 بالمئة من الموارد الخارجية للدولة. وقد تراجعت بنسبة 1,84 بالمئة، ما يعادل 57,23 مليار إلى 56,2 مليار دولار، في الأشهر الـ11 الأولى من 2014 خصوصا بسبب انخفاض أسعار النفط، كما كشفت أرقام نشرتها الجمارك يوم الأحد.