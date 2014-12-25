سيراميك رأس الخيمة تنوي التخارج من أنشطتها بالسودان

قالت شركة سيراميك رأس الخيمة الإماراتية إحدى كبرى شركات صناعة بلاط الجدران والأرضيات في العالم اليوم الخميس إنها تعتزم بيع وحدتها بالسودان واستخدام حصيلة البيع في توسيع طاقتها الإنتاجية للأدوات الصحية بالإمارات.

وقالت الشركة إنها دخلت في اتفاق مبدئي لبيع جميع أسهمها في شركة استثمارات سيراميك رأس الخيمة السودان، وتهدف إلى إتمام البيع بحلول 31 مارس. ولم تذكر الشركة اسم المشتري أو قيمة الصفقة.

وأضافت أنها حصلت على ودائع نقدية غير قابلة للاسترداد من المشترين المحتملين.

في الوقت نفسه قالت سيراميك رأس الخيمة إنها أبرمت اتفاقات لرفع طاقتها الإنتاجية للأدوات الصحية في دولة الإمارات بواقع 500 ألف قطعة سنويا لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي نوفمبر قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله مسعد لرويترز إن الشركة تعمل على التخارج من أنشطتها غير الأساسية.

وأعلنت سيراميك رأس الخيمة هبوط أرباحها الصافية 18.3 بالمئة في الربع الثالث من العام إلى 57.4 مليون درهم، ما يعادل 15.6 مليون دولار، مع استمرارها في تجنيب مخصصات لمواجهة التضخم المفرط في إيران والسودان وانخفاض أرباح أنشطتها غير الأساسية.

ويقول الموقع الإلكتروني لسيراميك رأس الخيمة إن إنتاج الشركة من الأدوات الصحية في مصانع بمختلف أنحاء العالم يتجاوز حالياً 12 ألف قطعة يوميا.