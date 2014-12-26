شركات المحمول المصرية تفقد مليون مشترك في سبتمبر

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، إن شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية فقدت نحو 1.08 مليون اشتراك، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال تقرير أصدرته الوزارة إن عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر انخفض إلى نحو 94.76 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 95.84 مليون اشتراك بنهاية الشهر السابق عليه، بمعدل تراجع بلغ 1.12 %.

وأوضح أن شركات المحمول فقدت خلال عام كامل، بنهاية سبتمبر الماضي نحو 2.71 مليون مشترك، حيث انخفضت أعداد اشتراكات الهاتف المحمول إلى نحو 94.76 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2014، مقابل 97.47 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2013، بمعدل تراجع سنوي بلغ 2.78 مليون اشتراك.

وأرجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تراجع أعداد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة شرائح المحمول المجهولة الهوية وغير المسجل بياناتها لدى شركات المحمول الثلاث.

وقال التقرير إن نسبة انتشار الهاتف المحمول تراجعت بنهاية سبتمبر للعام الحالي إلى نحو 110.76%، مقابل نحو 112.19% بنهاية الشهر السابق عليه، بمعدل تراجع شهري بلغ 1.43%، ومقابل نسبة انتشار بلغت نحو 116.09 % خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بمعدل تراجع سنوي بلغ 5.32%.

في حين أضافت شركات الانترنت العاملة في السوق المصرية نحو 9.36 مليون اشتراك خلال عام ينتهى في سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي اشتراكات الإنترنت إلى 46.5 مليون اشتراك، مقابل نحو 37.14 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر من العام الماضي 2013، بمعدل نمو سنوي بلغ 25.20% وفقا للتقرير.

وبلغ عدد اشتراكات الإنترنت الجديدة في شهر سبتمبر الماضي نحو 210 آلاف اشتراك، ليصل إجمالي مستخدمي الانترنت في مصر بنهاية شهر سبتمبر الي نحو 46.50 مليون اشتراك، مقابل 46.29 مليون اشتراك بنهاية شهر أغسطس لنفس العام بمعدل نمو شهري بلغ 0.45%.

وأوضح أن نسبة انتشار خدمات الإنترنت بالسوق المصرية بنهاية شهر سبتمبر 2014 بلغت نحو 54.35%، مقابل 44.23% بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بمعدل نمو سنوي بلغ 10.12% ، ومقابل نحو 54.19% بنهاية شهر أغسطس للعام الحالي 2014، بمعدل نمو شهري بلغ 0.16%.

وأشار التقرير إلى أن الشركة المصرية للاتصالات، المقدم الوحيد لخدمات الهاتف الثابت بمصر، فقدت نحو 10 آلاف اشتراك خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل عدد اشتراكات الهاتف الأرضي بنهاية الشهر إلي نحو 6.84 مليون اشتراك، مقارنة بـ 6.85 مليون اشتراك بنهاية شهر أغسطس من نفس العام، بمعدل تراجع شهري بلغ 0.21%.

ولفت التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف الأرضي في البلاد بلغت بنهاية سبتمبر الماضي نحو 8.12%، مقابل نحو 8.15% خلال الشهر السابق عليه، بمعدل تراجع شهري بلغ 0.37%، ومقابل نحو 8.28% خلال شهر سبتمبر للعام الماضي 2013.