"طيران الإمارات" أغلى علامة تجارية بـ4 مليارات دولار

حلت العلامة التجارية لطيران الإمارات في المرتبة الأولى كأغلى علامة تجارية بين 20 شركة شملها تقييم أجري مؤخراً.

وكشف تقرير "حالة السفر العالمي 2014" أن قيمة العلامة التجارية لطيران الإمارات ارتفعت من 3.7 مليار دولار في 2012، إلى 4.098 مليار دولار في 2013 بحسب البيان الإماراتية.

وذكر التقرير الذي شمل 20 شركة طيران عالمية أن تقييم العلامة التجارية لكل منها بني على معطياتها تغطي مختلف أوجه الصناعة، من شركات طيران، وضيافة، ركزت جميعها على أفكار جديدة.

وجاءت علامة لوفتهازا الألمانية بالمرتبة الثانية بقيمة 3.638 مليار دولار، تلتها شركة دلتا بقيمة 3.289 مليار دولار، والطيران السنغافوري بقيمة 3.117 مليار دولار.