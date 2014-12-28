"المملكة" تبيع حصتها بفندق في دبي بـ360 مليون ريال

قامت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية، إحدى الشركات التابعة بالكامل لشركة المملكة القابضة، ببيع حصتها بنسبة 100% في فندق وشقق موفنبيك بر دبي، إلى شركة استثمارية مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مقابل مبلغ إجمالي بلغت قيمته 360 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان إنه تم إنجاز الصفقة اليوم الأحد.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية سرمد الذوق: "جاء إنجاز صفقة بيع فندق وشقق موفنبيك بر دبي كبرهان واضح على مدى الإمكانيات الاقتصادية التي تميز دبي، وعلى حركة الاستحواذ والاندماج الناشطة والمزدهرة التي يشهدها القطاع الفندقي فيها".

وتعتبر شركة المملكة للاستثمارات الفندقية، ومقرها الرئيسي في دبي، إحدى كبريات الشركات الرائدة في مجال حيازة وتطوير الفنادق والمنتجعات التي تتركز على الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وتمتلك شركة المملكة القابضة حصصاً في نخبة من إدارات الفنادق العالمية فنادق ومنتجعات فور سيزونز وفيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال وموفنبيك للفنادق والمنتجعات وسويس أوتيل. كما تملك عقارات فندقية في 22 دولة عالميا.