"سافكو" السعودية تستكمل إنشاء مصنع لليوريا

قالت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" إنها استكملت الأعمال الإنشائية والميكانيكية لتشغيل مصنع لإنتاج اليوريا في مجمعها الصناعي في مدينة الجبيل.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها بدأت التشغيل التجريبي للمصنع الذي كانت قد أرسته على شركة سايبم الإيطالية.

وبحسب البيان سيستغرق التشغيل التجريبي ثلاثة أشهر، بعدها سيجري استلام المشروع، وإعلان التشغيل التجاري مباشرة.

وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع عند 1.1 مليون طن سنويا من مادة اليوريا. وكان من المقرر أن يجري تشغيل المصنع في الربع الثالث من العام، لكن تأجل بفعل تأخر تنفيذ الأعمال الإنشائية.

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا، وهي تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".