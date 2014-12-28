"ماركة" تستحوذ على ريتيل كورب مقابل 60 مليون دولار

قالت شركة ماركة لمتاجر التجزئة والمطاعم اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقا لشراء سلسلة متاجر للمنتجات الرياضية تابعة لمجمودعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة مقابل 220 مليون درهم أو 60 مليون دولار، في خطوة تحقق أرباحا تشغيلية لماركة في 2015.



وقالت ماركة -التي أدرجت أسهمها في بورصة دبي هذا العام- إن تمويل الاستحواذ على ريتيل كورب وهي وحدة لاستثمار العالمية إحدى شركات دبي العالمية سيكون من خلال السيولة المتاحة لدى الشركة وتسهيلات بنكية.



وبموجب الصفقة تمتلك ماركة شبكة من 15 متجرا للمنتجات الرياضية في أنحاء الامارات وذكرت ماركة إنها تسعى إلى توسيع السلسلة لتمتد إلى مختلف أنحاء الإمارات والمنطقة.



وبدأت مجموعة دبي العالمية في بيع أصول بصورة تدريجية للمساعدة على تلبية شروط اتفاق إعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار كانت وقعته في 2011، بعدما تضررت جراء الأزمة المالية العالمية.