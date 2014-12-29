"دبي للاستثمار" تضخ 10 مليارات درهم بقطاع العقارات

قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، إن الشركة تخطط للاستثمار في مشروعات عقارية بقيمة 10 مليارات درهم خلال السنوات الـ5 المقبلة، لتحقيق استفادة أكبر من ارتفاع الطلب في الإمارة.

وأوضح بن كلبان أن هذه المشروعات تضم مشروع تلال مردف بقيمة تبلغ 2.5 مليار درهم، والذي سيطرح للمناقصة خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف بن كلبان أنه سيتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة.

وأشار إلى أن الشركة أيضاً بصدد تنفيذ مشروع آخر ضمن مجمع دبي للاستثمار، وتجري حالياً مناقشات مع مستثمرين رئيسيين للمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروع والذي تبلغ قيمته 7 مليارات درهم.