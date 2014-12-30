المراعي.. أكبر شركة ألبان في العالم بـ34 ألف موظف

يعمل أكثر من 34 ألف موظف في أكبر شركة ألبان متكاملة حول العالم، بينهم 7 آلاف سعودي، وهي شركة "المراعي" التي تسعى إلى زيادة عدد السعوديين العاملين فيها في كل أنحاء العالم إلى 12 ألف مواطن عبر برامج توظيف متنوعة بحسب تقرير لقناة "العربية".

ويتدرب في الشركة، عشرات الشبان على قيادة الشاحنات الكبيرة، في فصول تستغرق 9 أشهر بمعدل 8 ساعات يوميا، ضمن دورة تدريبية تقيمها شركة المراعي، ويحصل خلالها المتدرب على التأهيل اللازم لقيادة أكبر شاحنات النقل ضمن أسطول الشركة. وبعد الدورة سينتقل المتدرب إلى العمل وفق تدرج وظيفي يضمن لهم الاستمرارية في ظروف عمل مثالية.

ويقول ماجد الشهراني، إنه تلقى دورة تدريبية، ويعمل سائق نقل ثقيل في شركة المراعي، وتدرج في الرحلات من 200 إلى 500 كيلومترا والآن يعمل على مختلف طرق المملكة، في جو مناسب من العمل، يوفر له الاستراحة كل أربع ساعات، وفق نظام مراقبة آلي هدفه الأول سلامة السائقين.

بدوره اعتبر محمد الحربي، والذي يعمل منذ 18 سنة في شركة المراعي، إن بيئة العمل تؤمن له استقراراً وظيفياً في بيئة عمل مناسبة، ومحفزة على بذل المزيد من الجهد في العمل.

ويضم أسطول المراعي نحو 5 آلاف شاحنة، وفي نظام عملها لا شيء يترك للصدفة، فجميع مراحل النقل والشحن والتعبئة تخضع لرقابة إلكترونية من مركز التحكم، الذي يتابع حركة الشاحنات ويوجه السائق للتعامل الأمثل مع ظروف الطريق من خلال نظام دقيق، حيث يلزم السائق بأخذ قسط من الراحة كل 4 ساعات، ويمكن لمركز التحكم مراقبة ذلك وإرسال رسالة نصية تنبه السائق إلى تجاوزه الوقت المحدد للقيادة بشكل متواصل.

ويعد أسطول المراعي الأكبر في الشرق الأوسط وأوروبا وينقل سنويا ما يزيد عن ملياري كيلو غرام من المنتجات إلى أكثر من 45 ألف منفذ بيع داخل السعودية ودول الخليح.

وقد نجحت الشركة في تحقيق نسبة التزام بالتسليم في الوقت المحدد، تزيد عن 98% وبهامش خطأ لا يتجاوز واحدا من كل عشرة آلاف شحنة، وهي نسبة لا تكاد تذكر.