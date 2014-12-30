بدء تنفيذ مشروع محطة كهرباء بمليار ريال في تبوك

أعلنت السعودية للكهرباء بدء تنفيذ مشروع محطة ضِبا الخضراء في منطقة تبوك، وذلك بعد توقيع عقود شراء وحدات التوليد بقيمة اجمالية تبلغ مليار ريال.

ويعد المشروع واحداً من أضخم المشاريع الكهربائية لإنتاج كهرباء صديقة للبيئة في المملكة، إضافة إلى أن المحطة ستعمل على خفض استهلاك الوقود المكافئ، كما سيتم استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء للمرة الاولى في المملكة.

وتعتزم السعودية للكهرباء طرح مشروع ربط المدينة المنورة بتبوك ومن ثم ربطها بمصر.

وتصل القيمة الإجمالية للمشاريع الكهربائية في تبوك 10 مليارات ريال.

وبعد تنفيذ هذه المنظومة الكهربائية ستكون منطقة تبوك بوابة السعودية لتصدير الطاقة الكهربائية لمصر وتركيا و أوروبا.