مساهم في "كناري وارف" يدعم العرض القطري بالاستحواذ

بعثت شركة فرانكلين ميوتيوال ادفايزورز برسالة لشركة سونجبيرد إيستيس تبلغها فيها أنها تعتزم قبول أي عرض نقدي لشراء أسهمهما في مجموعة كناري وارف من ائتلاف يقوده جهاز قطر للاستثمار يسعى لشراء سونجبيرد.

ويأتي نبأ ارسال الخطاب مع نشر جهاز قطر للاستثمار وشريكه في عرض شراء سونجبيرد شركة الاستثمار الامريكية بروكفيلد بروبرتي بارتنرز وثيقة عرض الاستحواذ النهائي بقيمة 2.6 مليار استرليني، ما يعادل 4 مليارات دولار.

وتمتلك سونجبيرد حصة أغلبية في مجموعة كناري وراف في لندن التي تمتلك حي المال في المدينة. وتستحوذ فرانكلين ميوتيوال ادفايزورز على سبعة بالمئة تقريبا من أسهم مجموعة كناري وارف.