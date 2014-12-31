أبراج الإماراتية تنسحب من المنافسة على شراء بسكو مصر

قالت أبراج الإماراتية اليوم الأربعاء إنها ستنسحب من المنافسة على شراء بسكو مصر للصناعات الغذائية.

ودخلت الشركة في منافسة محتدمة مع كلوقز أكبر منتج لحبوب الفطور في العالم على شراء ما يصل إلى 100 بالمئة من الشركة المصرية.

ولم تذكر أبراج المتخصصة في صفقات الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة سبباً لقرار الانسحاب، لكنها قالت إن العملية اتسمت بالتنظيم والشفافية وسلطت الضوء على تنامي اهتمام المستثمرين بمصر.

كان العرض الأخير من أبراج بسعر 88.09 جنيه للسهم وقيمة إجمالية حوالي 142 مليون دولار، لكن كلوقز رفعت قيمة عرضها بعد ذلك إلى 89.86 جنيه.