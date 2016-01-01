مصر.. تمويل الشركات الحكومية هدف رئيسي في 2016

كشفت مصادر في البورصة المصرية عن الإستراتيجية الخاصة بعام 2016، التي تستهدف جذب الشركات الحكومية إلى التمويل، حيث تم الإفصاح عن إجراء مفاوضات مع عدد من الجهات الحكومية لتمويل شركاتها من خلال البورصة.

وأضافت بحسب صحيفة "البيان" أنه مع الوقت سيكون هناك إقبال أكبر من الجهات الحكومية على الإستفادة من أدوات التمويل المتاح في سوق المال.

وبحسب رئيس البورصة المصرية محمد عمران، فإن أداء البورصة خلال العام 2015 كان إيجابياً رغم هبوط إجمالي الأسهم، حيث تم ضخ ما يزيد عن 14 مليار جنيه خلال 2015 كزيادات في رؤوس أموال الشركات، وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% عن العام الذي سبقه، ويساوي إجمالي المتحقق خلال عامي 2013 و2014 مجتمعين.