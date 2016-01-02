انكماش نشاط الصناعات التحويلية بالصين للشهر الخامس

أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين انكمش في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، بما يؤجج المخاوف من دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم في دوامة تباطؤ طويل الأمد، رغم اتخاذ سلسلة من إجراءات التحفيز.

وبلغ المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية 49.7% في ديسمبر بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم مقارنة مع 49.6 في الشهر السابق.

ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش على أساس شهري.

وأثر ضعف الطلب المحلي والخارجي سلبا على المصانع الصينية، إذ أدى إلى تفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية وأجبرها على خفض أسعار منتجاتها بما تسبب في تقلص أرباحها وتنامي الضغوط الانكماشية في الاقتصاد.

وأظهر مسح مديري المشتريات أن إجمالي الطلبيات الجديدة - الذي يعتبر مؤشرا على الطلب المحلي والخارجي - ارتفع إلى 50.2 في ديسمبر من 49.8 في نوفمبر.

غير أن طلبيات التصدير تراجعت للشهر الخامس عشر على التوالي ولكن بوتيرة أقل. وارتفع المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير إلى 47.5 من 46.4 في نوفمبر.