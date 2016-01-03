الاتصالات السعودية: لا نية لتغيير سعر شراء "فيفا"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد البياري، أن الشركة ليس لديها أي نية لتغيير السعر المعروض على مساهمي شركة الاتصالات الكويتية فيفا بقيمة دينار كويتي للسهم.

وبدأت الاتصالات السعودية تجميع أسهم "فيفا" بسعر دينار كويتي للسهم، في حين أوضح البياري أن السعر المعروض قد بُني على دراسة مستفيضة لخطط أعمال فيفا المستقبلية، وفرص النمو المتاحة في سوق الاتصالات الكويتي، والاستثمارات التي تحتاجها الشركة في الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن STC بدأت بتجميع أسهم "فيفا" من المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وذلك ضمن صفقة الاستحواذ على الأسهم التي لا تمتلكها في الشركة على أن ينتهي التجميع في آخر يوم من يناير الجاري.

يشار إلى أن STC تمتلك ستة وعشرين في المئة من فيفا، فيما تملك الصناديق والمحافظ الاستثمارية الخاصة نسبة 28% في المئة، إضافة إلى 28.6% مملوكة من قبل الحكومة، أما النسبة المتقبية البالغة 17.4% فيملكها الأفراد.