شركات سعودية تعلن تأثر أرباحها برفع أسعار الطاقة

أعلن عدد من الشركات السعودية، اليوم الاثنين، عن أثر القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بخصوص زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه على ربحيتها.

وقالت شركة الصحراء للبتروكيماويات وشركاتها التابعة، إن زيادة أسعار غاز الإيثان وأسعار الكهرباء وغاز الوقود ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تبلغ حوالي 3%. أما بالنسبة لغاز اللقيم البروبان فمن المتوقع أن يكون الأثر المالي لزيادة أسعاره محدوداً بناءً على التوقعات الحالية للتسعير.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي المتوقع على ربحية الشركة سينعكس بدءاً من الربع الأول من 2016.

من جانبها، قالت شركة أسواق عبد الله العثيم إنه وبعد دراسة وتقييم أثر تلك القرارات على أداء الشركة ككل، تبين أن الأثر المالي المتوقع على نتائج الشركة خلال السنة المالية 2016 يتمثل في زيادة التكاليف التشغيلية بحدود 16 مليون ريال سعودي، وسوف يظهر الأثر المالي لهذه القرارات في تقارير النتائج المالية للشركة للعام 2016.

كما أعلنت "ساكو" أيضاً لمساهميها أن الأثر المالي المتوقع يتمثل في زيادة المصاريف السنوية للشركة بما يتراوح بين 4 و6 ملايين ريال سعودي، فيما أفصحت شركة دور للضيافة الأحد عن أن الأثر المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء سيؤدي إلى زيادة تكاليف أنشطة التشغيل لمنشآت الشركة للعام 2016 بمبلغ 5 ملايين ريال تقريباً.

من جانبها، أوضحت أمس الأحد شركة "إسمنت حائل" لمساهميها أن الأثر المالي المتوقع لهذه التعديلات على القوائم المالية للشركة للعام 2016 سيكون ارتفاع تكاليف التشغيل بحدود 24 مليون ريال تقريباً، فيما ذكرت "إسمنت العربية" أن الأثر المالي لتلك الزيادة سيكون في حدود 40 مليون ريال سنوياً.

وأشارت تلك الشركات إلى انتهاج سياسة جديدة لتحسين كفاءتها التشغيلية لتقليل التكلفة والحد من هذا الأثر على ربحيتها.