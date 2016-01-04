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هيونداي وكيا تخفقان في تحقيق المبيعات المستهدفة في 2015

المصدر: سيول - رويترز
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قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن حجم مبيعاتها من السيارات على مستوى العالم في 2015 لم يسجل تغيراً يذكر عن العام السابق وبقي عند 4.96 مليون سيارة.

ويعني هذا أن هيونداي أخفقت في تحقيق حجم المبيعات المستهدف إذ كانت تسعى لبيع 5.05 مليون سيارة خلال العام.

وقالت شركة "كيا موتورز" التابعة لهيونداي إن حجم مبيعاتها في 2015 لم يسجل تغيراً يذكر أيضاً حيث استقر عند 3.05 مليون سيارة وهو دون حجم المبيعات الذي كان مستهدفاً والبالغ 3.15 مليون سيارة.

وفي وقت سابق قالت الشركتان اللتان تمثلان سوياً خامس أكبر منتج للسيارات في العالم من حيث حجم المبيعات، إن إجمالي مبيعاتهما المجمعة بلغ 8.01 مليون سيارة العام الماضي، من دون الكشف عن البيانات المفصلة لحجم مبيعات كل منهما.

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