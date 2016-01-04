8 شركات مصرية تشارك في معرض CES بـ "لاس فيغاس"

تشارك مصر ممثلة بالشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات في الاتحاد العام للغرف التجارية، في معرض CES الذي تستضيفه مدينة لاس فيغاس الأميركية خلال الفترة من 6 إلى 9 يناير الجاري.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، المهندس خليل حسن خليل، إن "بعثة الشعبة العامة لحضور معرض ومؤتمر سي إي إس تضم 8 شركات من القاهرة والإسكندرية والدقهلية تعمل في مجالات تصنيع الإلكترونيات والحاسبات وتطوير البرمجيات المدمجة وتطبيقات المحمول، والحوسبة السحابية، وأنشطة البحوث والتطوير وتقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة.

وأوضح أن الشركات المشاركة تضم مجموعة "الخرافي" و"أي كي دي" و"أي تي لاند" و"جوبيتر 2000" و"ستار" للكمبيوتر و"سي أيه أم" و"اي سباس" و"ميني ماكس"، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعتبر الحدث الأول عالمياً في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حيث عدد الحضور المتوقع بنحو 250 ألف زائر، وعدد العارضين من الشركات العالمية البالغ نحو 3000 شركة، على رأسها إنتل ومايكروسوفت وكوالكم وسوني وغوغل وسامسونغ، حيث تطرح الشركات العالمية التكنولوجيات والاتجاهات الجديدة لأول مرة خلال هذا الحدث العالمي المهم الذي يعود تاريخه للعام 1967.

وأشار أيضاً إلى أنه تم التواصل مع مكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر في الولايات المتحدة الأميركية لتحديد مقابلات بين الشركات المصرية والشركات العالمية، لتحقيق أقصى استفادة من الزيارة، وكذلك دراسة آلية تقديم منح تدريبية لمهندسي الشركات الأعضاء بالشعبة داخل الشركات العالمية للتعرف عن قرب على أحدث تكنولوجيات تصميم وتصنيع الإلكترونيات وتطوير البرمجيات المدمجة والتطبيقات ذات القيمة المضافة العالية، التي من الممكن أن تمثل حلولاً تكنولوجية مبتكرة للعديد من المشاكل والتحديات التي تواجه مصر في العديد من المجالات مثل التعليم والصحة والمرور وغيرها، وهذا تماشياً مع المبادرة الرئاسية في هذا الخصوص التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال معرض "كايرو أي سي تي" في ديسمبر 2015.

من جانبه، قال المهندس محمد عزام، المدير التنفيذي للشعبة العامة، إن "هذه البعثة تعد الرابعة على التوالي التي تنظمها الشعبة العامة، وقد استفاد منها ما يقرب من 40 شركة مصرية، ويعد هذا النشاط فرصة كبيرة للشركات الأعضاء للوقوف على أهم المستجدات في عالم التكنولوجيا ونماذج الأعمال المصاحبة، وعقد لقاءات مع الشركات العارضة لتكوين شراكات، ومقابلة أصحاب القرار لدارسة إمكانية التعاون في المشاريع المنفذة من خلال مؤسساتهم، والعمل على زيادة الفرص التصديرية لخدمات ومنتجات الأعضاء التكنولوجية إلى السوق العالمي.

يذكر أن تنظيم هذه البعثة يتم ضمن أعمال اتفاقية التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وبدعم منها، ما يساهم في نقل الخبرات المكتسبة من هذا الحدث إلى باقي قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، من خلال مجموعة من حملات التوعية التكنولوجية التي تنفذها الشعبة العامة بجميع المحافظات، كما يمكن الشركات المصرية من اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالاستثمارات خلال 2016.