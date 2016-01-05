الطيار ترفع حصة استحواذها على "ذاخر" لـ30%

أعلنت "مجموعة الطيار للسفر" عن زيادة نسبة استحواذها على حصة في شركة "ذاخر" من 25% إلى 30% لترتفع قيمة صفقة شراء "الطيار" لحصة "ذاخر" إلى 804 ملايين ريال.

وستحصل الطيار على الحصة مناصفة من شركتي محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار أو"ماسك" وشركة عبدالله حمد المشعل وأولاده القابضة أو "المشعل".

وفي المقابل، ستصدر مجموعة "الطيار" تسعة ملايين وست مئة وخمسين ألف سهم، عن طريق زيادة رأس المال، تقسم مناصفة بين الشركتين.

وبعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع رأسمال "مجموعة الطيار" من ملياري ريال إلى مليارين وستة وتسعين مليون ريال، بنسبة قدرها 4.8%.

كذلك تضمن تعديل الاتفاقية مد فترة عملية إعادة الهيكلة لتصبح تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية.